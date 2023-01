9.57 Maltempo flagella Italia. Arriva freddo Il maltempo flagella l'Italia, mentre è in arrivo un ciclone polare che porta neve al Nord e crollo delle temperature al Sud. Innalzamento fiumi al Centro, Toscana e Lazio. Ieri mareggiata sul litorale romano e banchine del Tevere chiuse a Roma,dove 2 clochard sono morti. Tromba d'aria a Valmontone: danni ad abitazioni e 2 fe- riti. Garigliano esondato in più punti nel Frusinate.Chiusa la Statale ad Ama- trice (Rieti) per smottamento al confi- ne con l'Abruzzo. Frana a Cascia,in Um- bria, e a San Rufo, nel Salernitano.