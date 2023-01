8.00 Maltempo, allerta arancione in Campania Le masse di aria fredda che impattano sul Mediterraneo continuano a determi- nare maltempo, con precipitazioni nevo- se che scenderanno ancora di quota sul- le regioni centro-settentrionali.E' al- lerta arancione in gran parte della Campania e gialla in Umbria, Molise Basilicata, altre zone della Campania e settori di Sardegna e Calabria. Prevista neve sopra i 600-800 metri su Sardegna, Umbria,e in abbassamento fino ai 200-400 metri sulla Toscana. Nevica- te al di sopra dei 400-600 metri, anche su Veneto ed Emilia-Romagna.