10.16 Arrivato l'inverno, è allerta 8 regioni L'inverno piomba sull'Italia con freddo e maltempo.Previsti 10 giorni di neve e vento. Vesuvio imbiancato e ancora al- lerta arancione in Campania. A Sant' Agata dei Goti (BN) franata parte del cimitero; 20 bare e 80 urne sono finite in un torrente. L'allerta è gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si prevede neve abbondante tra Basso Veneto, Toscana, Emilia e sugli Appen- nini meridionali. Nel weekend la neve potrebbe imbiancare a quote basse anche le Marche, la Calabria e la Sicilia.