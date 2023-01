10.20 Maltempo, ancora neve e venti forti Neve, pioggia e vento forte. 9 regioni in allerta gialla, rossa in Abruzzo per rischio valanghe. A Pescocostanzo (AQ) -15,3 gradi centigradi.Freddo in inten- sificazione nei prossimi giorni con crollo delle temperature al Sud e tanta neve sulla dorsale appenninica. Trieste sferzata dalla Bora. Intense nevicate si sono registrate sulla A1, tra Umbria e Toscana. Ancora neve sul Vesuvio. Freddo sulle regioni adriatiche. Previ- sta neve dai 100 metri sulle Marche ai 300-400 metri sulla Calabria. Neve da stasera anche su Campania e Basilicata.