20.00 Posticipo Serie A, Spezia-Roma 0-2 La Roma vince in liguria e aggancia l' Inter (che gioca lunedì) al 3° posto. Padroni di casa vivaci ma per niente incisivi, i giallorossi aspettano e co- struiscono con calma.Dybala non sfrutta adeguatamente una punizione da buona posizione, ma al 45' riceve la torre di Abraham e corre a servire a El Shaarawy l'assist del vantaggio.A inizio ripresa (49') errore di Esposito, Dybala ne ap- profitta e serve Abraham che lascia sul posto Caldara e vola a siglare lo 0-2. Lo stesso inglese va vicino al tris, Dragowski è reattivo.