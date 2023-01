22.15 Schianto in auto: 3 morti, giovanissimi Quattro ragazzi in auto si sono schian- tati contro un muro. Tre i morti e un ferito grave. E' successo a Massafra, sulla via per Martina Franca,in Puglia. L'impatto รจ stato violentissimo. Le vittime: una 13enne,morta sul colpo as- sieme al fratello 18enne e il conducen- te del mezzo, 19 anni, deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.Un quar- to ragazzo ha riportato trauma cranico e fratture multiple agli arti superiori e inferiori. Forse l'asfalto bagnato per la pioggia ha contribuito a causare l'incidente, vicino al centro abitato.