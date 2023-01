7.00 Maltempo, ancora allerta. Scuole chiuse Allerta meteo arancione,oggi,su Romagna e Marche; gialla su Abruzzo,Basilicata, Campania, Emilia e Umbria. L'ondata di maltempo che ha colpito la Penisola non abbandonerĂ l'Italia e farĂ sentire an- cora i suoi effetti,in particolare sul- le regioni adriatiche e su quelle meri- dionali. Nelle prossime ore sono attese ancora nevicate, piogge e vento forte che in alcuni settori comporteranno criticitĂ idrogeologiche e idrauliche. Scuole chiuse in molti comuni di Emilia Romagna,Marche,Abruzzo,Campania,Molise, Basilicata.