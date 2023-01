11.08 Giustizia,Berlusconi: sostegno a Nordio "Dopo molto tempo, l'Italia ha un mini- stro della Giustizia di cultura libera- le e garantista, cultura profondamente affine alla nostra. Buona notizia per Paese,governo e tutti gli italiani di ogni parte politica.Noi di FI sosterre- mo l'azione del ministro Nordio con convinzione".Così il leader di Forza I- talia,Berlusconi,in un video sui social "La giustizia italiana ha bisogno di essere riformata,e il ministro ha dimo- strato di voler lavorare per questo o- biettivo(...)Le nostre riforme non sono contro magistrati,sono per i cittadini"