9.17 Meteo, lieve miglioramento nelle Marche In lieve miglioramento il meteo nelle Marche. Scuole riaperte a Senigallia, dove ieri il fiume Misa aveva superato il livello di guardia. Neve e gelo in montagna; nel Maceratese chiuse alcune strade per gelo e frane e disagi nelle casette prefabbricate dell'area sismica Allerta meteo gialla in 5 regioni: con le Marche anche Abruzzo, Campania, Emi- lia Romagna e Sicilia. Vento, pioggia e neve su tutta la Penisola. Forti nevi- cate a Rimini,Perugia e sugli Appennini A Trieste bora a 130 kmh. Riattivata la linea ferroviaria Termoli-Campobasso.