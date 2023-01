13.53 Meloni:"Portare più Italia nei Balcani" "Portare più Italia nei Balcani". "E'l' obiettivo di questo governo". "L'Europa ha una grande responsabilità verso i Balcani e deve impegnarsi per riaffer- mare il senso di appartenenza di questa Regione al nostro mondo e ai nostri valori", ha detto la premier Meloni in un video intervento alla Conferenza nazionale sui Balcani, a Trieste. Il ministro Tajani: "Noi siamo per una accelerazione dei processi di adesione dei Paesi Balcani occidentali" all'Ue. "E' fondamentale la stabilità della re- gione per migrazione e crescita".