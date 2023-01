23.00 Apocalisse, 90 secondi alla mezzanotte L'Orologio dell'Apocalisse (Doomsday Clock) che segna la distanza che separa il mondo dall'olocausto nucleare è sta- to portato da 100 a 90 secondi dalla "mezzanotte". Questo significa che se- condo il Bullettin of Atomic Scientist il mondo non è mai stato così vicino alla fine. Fra le cause dell'avvicinarsi della lancetta alla mezzanotte viene innanzi- tutto la guerra in Ucraina, ma anche le conseguenze a lungo termine della pan- demia e il cambiamento climatico.