19.24 Toscana, morta nella neve con 3 cani Trovata morta un'allevatrice di cani sull'Appennino, nella neve, a 5 km dal- l'abitato più vicino, Badia Tedalda. Il corpo era in un sentiero isolato. La donna è stata stroncata da un attacco cardiaco, quasi sicuramente causato dal freddo. La vittima, 50 anni, viveva da tempo nell'oasi della Cocchiola. Abitava da sola in una casetta di legno nel bosco. In estate la zona è frequen- tata da escursionisti, ma d'inverno è isolata e deserta. Morti i tre cani che la seguivano. Salvi quelli rimasti nel suo allevamento.