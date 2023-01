9.51 Shoah, Meloni: "L'abisso dell'umanità" "La Shoah rappresenta l'abisso dell'u- manità. Un male che ha toccato in pro- fondità anche la nostra nazione con l' infamia delle leggi razziali del 1938". Così la premier Meloni nel messaggio in occasione del Giorno della Memoria. "Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l'abbat- timento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l'orro- re della Shoah". "Oggi l'Italia rende omaggio alle vit- time", scrive la premier."La memoria di quei fatti e di ciò che è successo non si riduca a un mero esercizio di stile"