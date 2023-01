12.37 Papa:si ricerchi la pace in Terra Santa Papa Francesco ha espresso "grande do- lore per i morti in Terra Santa.La spi- rale di morte che aumenta chiude i po- chi spiragli di fiducia e di pace tra i due Paesi.Faccio appello alla Palestina e a Israele",ha detto durante l'Angelus Francesco torna a criticare "la cultura dello scarto e dello spreco. Ambedue sono peste". Mentre tanti nel mondo muoiono di fame, "va sprecato un terzo della produzione alimentare. Le risorse del Creato non si possono usare così". Ha inoltre esortato a di nuovo a "pre- gare per il popolo ucraino".