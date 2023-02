22.10 Governo: no patti con chi usa violenza Il Governo presieduto da Giorgia Meloni non scende a patti "con chi usa violen- za e minaccia come strumento di lotta politica". Lo si legge nel comunicato emesso da Palazzo Chigi al termine della riunione del CdM. Per la parte di propria competenza, il ministro della Giustizia ritiene di non revocare il regime di cui all'articolo 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito. Il ministro degli Esteri, Tajani, ha annunciato il rafforzamento del sistema difensivo delle ambasciate italiane.