21.40 Fed alza tassi dello 0,25, top dal 2007 La Federal Reserve (Banca centrale Usa) rialza i tassi di interesse dello 0,25% Il costo del denaro sale così in una forchetta tra il 4,5% e il 4,75%, ai massimi dal settembre 2007. "L'inflazione è leggermente diminuita", ma resta elevata". Da marzo 2022 la Fed ha alzato i tassi 8 volte. Spetta al "Congresso alzare il tetto del debito, non della Fed, per proteggere l'econo- mia", dice il presidente della Fed, Po- well:"Si valuta un altro paio di rialzi per raggiungere un livello di politica monetaria appropriatamente restrittiva"