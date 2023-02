20.05 Ddl su Autonomia, Governatori divisi All'Ok del Ddl sull'Autonomia, all'at- tacco il presidente della Regione Emi- lia Romagna e candidato alla segreteria dem Bonaccini: Ddl "sbagliato", faremo una mobilitazione con tanta gente". E dalla Puglia, Emiliano: "Indigna che arrivi "prima del voto in Lombardia". A favore i governatori di destra. Zaia, del Veneto: "Non si dica che spacca il Paese. E' una opportunità anche per il Sud".Dalla Lombardia,Fontana: "Maggiore Autonomia alla Lombardia, locomotiva economico-produttiva del Paese,signifi- ca correre più forte per tutta Italia".