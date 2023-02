23.00 Coppa Italia, Juventus in semifinale Torna a sorridere la Juventus che allo Stadium batte 1-0 la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia con l'Inter. Inizio convincente dei bianconeri che prima sfiorano il vantaggio con Kostic e Rabiot, poi al 44' passano. Cross di Chiesa,palla dall'altra parte dell'area a Kostic che rimette in mezzo per la testa di Bremer:รจ l'1-0, complice l'in- certa uscita di Maximiano. Nella ripre- sa la Lazio prova a spingere a caccia del pari, ma la difesa juventina tiene molto bene. Brividi solo su un tiro di Marusic, fuori di poco.