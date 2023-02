11.15 Cgia: Nord "in credito" vuole autonomia Gli ultimi dati sul"residuo fiscale"ri- velano che nel rapporto dare-avere tra Stato centrale e territori,per buona parte del Nord,in particolare per Vene- to,E.Romagna e Lombardia,il valore è negativo,cioè "devolvono" in solidarie- tà agli altri territori e al bilancio pubblico più di quanto ricevano. E sa- rebbe questo uno dei motivi alla base della richiesta di autonomia differen- ziata delle tre amministrazioni. Risultato positivo,invece,per il resi- duo fiscale delle regioni del Sud:rice- vono più di quanto versino.