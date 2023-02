13.23 Marche, incidente in A14: tre i morti E' di tre morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina all'interno della galleria Castello dell'A14, nei pressi di Grottammare, in un tratto dove sono in corso lavori e si procede su un'unica carreggiata. Si e' trattato di un frontale, che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto sulla quale, da quanto si apprende, viaggiavano un tedesco e i suoi due figli di 13 e 8 anni. Il tratto tra San Benedetto e Pedaso in direzione Bo- logna รจ al momento chiuso al traffico.