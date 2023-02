19.20 Catturato il killer 'ndrangheta evaso E' stato catturato dai carabinieri in Campania, alla stazione della Circum- vesuviana di Sant'Anastasia, il killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dagli arresti domiciliari a Pero, nel Milanese, il 30 gennaio scorso. Sestito, 52 anni, ha già scontato una condanna a 30 anni per avere ucciso un appuntato dei carabinieri in un posto di blocco a Soverato, nel 1991, e at- tualmente è imputato per l'omicidio del boss Vincenzo Femia ucciso nel 2013 a Roma, in un delitto legato al traffico di droga.Sestito è alla terza evasione.