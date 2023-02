22.00 Berlusconi: nuove carceri per rieducare "Vorrei ricordare di essere stato l' unico leader in Italia a chiedere la realizzazione di nuove strutture che possano essere finalmente in grado di adempiere alla loro fondamentale fun- zione, quella delle rieducazione dei detenuti". Lo ha detto Berlusconi. "La violenza politica in Italia non è un ricordo così lontano, ha inquinato la vita politica e la democrazia ita- liana fino a pochi anni fa. Lo Stato non può cedere ad alcun ricatto", ag- giunge il leader di Forza Italia che si pronuncia a favore del 41-bis.