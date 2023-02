7.20 Sisma Turchia, stop treni in sud Italia Si ferma a scopo cautelativo,dalle 6.30 la circolazione ferroviaria iniziando dalle regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia, con possibile successiva estensione all'alta Italia a seguito dell'allerta diramata dalla Protezione Civile, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane dopo la scossa 7.9 con epicen- tro tra Turchia e Siria delle ore 2.17. Lo comunica Fs. In conseguenza potreb- bero registrarsi possibili cancellazi- oni e ritardi anche in altre regioni