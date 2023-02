11.08 Covid,Gimbe: -9,9% contagi,-9% ricoveri Ancora in calo i casi di Covid in tutte le Regioni,tranne Lazio,Liguria,Sicilia Dal 27 gennaio al 2 febbraio, i nuovi positivi sono -9,9%.Così nel monitorag- gio della Fondazione Gimbe. Diminuiscono del 9% i ricoveri nei re- parti ordinari e del 12,7% nelle tera- pie intensive.Sono invece aumentati del 27,2% i decessi (33 riferiti a periodi precedenti). In stallo la campagna vaccinale: sono 12 milioni gli anziani e fragili che non hanno fatto la quarta dose.