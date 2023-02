9.20 Maltempo, in arrivo freddo e neve Da domani e fino a venerdì l'Italia sa- rà investita da un'ondata di freddo in arrivo dalla Russia. Minime sotto lo zero al Centro-Nord: in arrivo il gelido vento Buran che spazza la Penisola e porta neve anche in col- lina e fino sulle coste. La punta più intensa della perturbazio- ne tra giovedì e venerdì, quando al freddo dal Nord-Est si aggiunge un mi- nimo di bassa pressione: previsti nubi- fragi, anche nevosi, in Sicilia, Cala- bria e Sardegna.