12.15 Migranti,3 morti,20 dispersi in Grecia Almeno tre migranti sono morti e altri 20 sono dispersi nell'affondamento di un barcone, il secondo dall'inizio del- la settimana, vicino a Lesbo,in Grecia. Le vittime,due donne e un uomo,facevano parte di un gruppo di 41 persone,di cui 16 sono state tratte in salvo. Sono in corso le ricerche dei dispersi.Domenica sono morti 4 bimbi e una donna in un barcone affondato nella stessa zona. Al largo della Sicilia soccorsi 500 mi- granti da Capitaneria di porto e Guar- dia di Finanza: 200 sono stati trasfe- riti ad Augusta e 300 a Messina.