7.00 Biden:se Cina ci minaccia noi reagiremo "Come abbiamo mostrato, se la Cina mi- naccia la nostra sovranità noi agiremo per proteggere il nostro Paese".Così il presidente americano Biden nel suo di- scorso sullo stato dell'Unione davanti al Congresso, riferendosi al caso del presunto pallone-spia cinese intercet- tato nei cieli americani,poi abbattuto. All'Ucraina: "Staremo al vostro fianco finché sarà necessario. Lavoriamo per più libertà,più dignità, più pace, non solo in Europa,ovunque",e definisce la "brutale aggressione russa"un "test per gli anni a venire,per Usa e mondo".