10.50 Benzina,Salvini:se prezzo sale agiremo "Se il prezzo torna a salire sopra i 2 euro, interverremo.La scelta fin qui è stata se confermare il taglio delle ac- cise o intervenire su bollette e sti- pendi. Abbiamo scelto di aiutare gli stipendi fino a 25mila euro,che quest' anno saranno rivalutati fino a 500 euro in più, e le pensioni minime".Così il vicepremier Salvini a Rtl 102.5. Sull'autonomia:"E'prevista dalla Costi- tuzione la possibilità dell'autonomia. Non toglie un euro a nessuno".Contenti- no per la Lega? "Figuriamoci,in Lazio e Lombardia vinciamo comunque",ha detto.