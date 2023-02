14.15 Sicilia,arriva ciclone: è allerta rossa Gelo pungente da Nord a Sud, mentre un ciclone mediterraneo proveniente dalla Tunisia si dirige verso la Sicilia,dove è allerta rossa. Previsti venti di tem- pesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale e la bassa Calabria. Possibi- li disagi fino alla Sardegna orientale. Neve su Sardegna,Etna e Aspromonte, con accumuli sopra al metro e mezzo in 48 ore.Piogge torrenziali sulla Sicilia ionica: rischio alluvioni Scuole chiuse a Catania e a Messina. A Siracusa black out alla rete idrica.