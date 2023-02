19.40 Regionali,alle 19 affluenza al 26,40% L'affluenza alle ore 19 per le Regio- nali nel Lazio e in Lombardia è dell' 26,40%. Lo riporta il sito del Viminale in relazione ai dati su 1857 su 1.882 comuni al voto. Alla stessa ora, alle precedenti elezioni regionali del 2018, l'affluenza era stata del 57,89%. In Lombardia (1.488 comuni su 1.504) l'affluenza è del 27,10% . Nel Lazio (369 comuni su 378) è del 24,10%. Nel 2018 si votò in una sola giornata mentre quest'anno seggi aperti anche domani, dalle 7 alle 15.