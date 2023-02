7.50 Lazio e Lombardia, si vota fino alle 15 Seggi riaperti, dalle 7 e fino alle 15, nel Lazio e in Lombardia per il rinnovo dei governi regionali. Sono oltre 13 milioni i cittadini chiamati alle urne, oltre 1/4 degli aventi diritto al voto. Ieri,nella prima giornata di votazioni, l'affluenza è stata complessivamente del 29,72% (31,78% in Lombardia e 26,28% nel Lazio). Il risultato della consultazione, che eleggerà i nuovi presidenti e i Consi- gli regionali delle due più popolose regioni italiane, sarà anche il primo banco di prova del governo Meloni.