8.44 Terrorismo, operazione in Sardegna In corso nel Nuorese un'operazione del Ros dei Carabinieri,insieme a militari del Comando Provinciale,dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e dell'11° Nucleo Elicotteri di Elmas. In esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare per associazione con finalità di terrorismo di matrice fascista,indi- cata come responsabile di numerose at- tività intimidatorie nei confronti del- la cittadinanza e verso le sedi di seg- gi elettorali, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché reati contro la persona e il patrimonio.