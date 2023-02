13.43 Calenda: elettore non ha sempre ragione "Sostengo da sempre che votiamo per ra- gioni sbagliate: appartenenza e moda", afferma il leader di Azione Calenda in un tweet sul risultato delle Regionali. "Se stamattina volete sostenere che il voto a Fontana è basato sui risultati del buon governo, fatelo. Gli elettori decidono ma non hanno sempre ragione. Altrimenti non saremmo messi così". Poi in un'intervista tv:"Pensavo che la Moratti potesse prendere i voti della destra", è stato "un giudizio errato". "E siamo andati peggio nel Lazio dove eravamo coalizione".