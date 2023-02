22.15 Berlusconi: guerra pericolosa per tutti "Guardiamo ai fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e in Europa senza esitazioni il sostegno all'Ucrai- na con l'invio di finanziamenti e di armi. Io sono sempre stato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace". Berlusconi torna sulle sue dichiarazio- ni di domenica, oggetto di una netta presa di distanze della sua famiglia politica europea,il Ppe."Ho solo sugge- rito un piano Marshall come possibile via diplomatica per mettere fine a que- sta guerra pericolosa per tutti noi".