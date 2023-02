21.55 Superenalotto, vincita record: 371mln E' stato realizzato il 6 con vincita record da 371.287.058,70, indovinando la combinazione 1-38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero Superstar: 23. Jackpot più alto al mondo. La vincita è stata realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraver- so la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Il jackpot per il "6" riparte da 54.700.000,00 euro.