8.00 Torino, coca nel parmigiano: 10 arresti Vasta operazione anti-droga in tutta Italia da parte della Guardia di Finan- za di Torino. Nel mirino un'organizza- zione criminale dedita al traffico di ingenti quantità di stupefacenti, atti- va nelle province di Torino e Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna. 10 gli ar- resti (7 in carcere, 3 ai domiciliari). I militari hanno sequestrato 100 chilo- grammi di cocaina, che immessa sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato 20 milioni di euro. La coca veniva nasco- sta nelle forme di parmigiano.