15.10 Zelensky: temporeggiare favorisce Putin "Mosca può distruggere la pace di tutti i presenti. Se le decisioni del mondo vanno a rilento, Putin se ne avvantag- gia".Così il presidente ucraino Zelen- sky, alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco."Il Golia russo può perdere que- st'anno. Velocizzare l'invio di armi". "L'Ucraina deve vincere, non c'è alter- nativa",sottolinea Zelensky. "L'Ucraina deve entrare nella Ue e nella Nato". "Tutti i Paesi del blocco sovietico so- no minacciati. L'Ucraina non sara l'ul- timo obiettivo di Putin".L'anno prossi- mo,a Monaco,sia conferenza post-guerra.