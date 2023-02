14.30 Papa: problema sono i reati,no processi Nell'ultimo anno le controversie giuri- diche e i relativi processi sono aumen- tati e anche la"gravità delle condotte" nella gestione patrimoniale e finanzia- ria.Così il Papa all'inaugurazione del- l'anno giudiziario in Vaticano. Occorre "'non confondere il dito con la luna': il problema non sono i processi, ma i fatti che li rendono necessari"aggiunge Poi è tornato sui conflitti e ricordan- do quello in Ucraina ha detto: "Ci sono guerre che ci toccano più da vicino, ma i conflitti nel mondo sono tanti e sono una sorta di autodistruzione".