9.00 Maltempo, è allerta gialla in 9 Regioni Il maltempo torna a farsi sentire, con pioggia vento e neve, temperature in calo da Nord a Sud, temporali e mareg- giate. Ed è allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, La- zio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Prevista neve fino a 200-500 metri in Emilia-Romagna,Liguria, Piemonte e Mar- che occidentali. Neve a quote legger- mente più alte su Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise. Da ieri vento forte in Friuli Venezia Giulia:30 le chiamate di soccorso. E a Casamicciola (Ischia) evacuazioni per rischio idrogeologico.