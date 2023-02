7.00 Maltempo, allerta gialla in 11 Regioni L'ondata di freddo e di maltempo che ha investito l'Italia prosegue con tempo- rali e neve in particolare al Centro- Sud e con crolli delle temperature fino a 10 gradi. Allerta gialla per tempora- li, rischio idraulico e idrogeologico per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam- pania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria, Marche, Puglia e Emilia Romagna. Freddo e maltempo dal Nord Europa sono giunti con neve al Nord e Toscana, cau- sando disagi anche su alcuni tratti au- tostradali. E il vortice ciclonico di aria gelida รจ in intensificazione.