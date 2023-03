19.10 Speranza a Pm:"Servivano misure forti" "Non si riteneva più possibile contene- re la diffusione del virus in aree cir- coscritte.C'era invece bisogno di misu- re rigorose che però avrebbero dovuto riguardare un'area molto più vasta". Così l'allora ministro della Salute, Speranza, sentito dai pm di Bergamo nel giugno 2020,ha parlato del "cambio di linea"che maturò in una riunione tra il Cts e Giuseppe Conte il 6 marzo, quando si andava verso il lockdown nazionale. Non ci fu "alcuna richiesta formale" dalla Regione Lombardia su una zona rossa in Val Seriana, ha affermato.