9.03 Tassi,Bce: probabile rialzo mezzo punto "Dobbiamo continuare a prendere le mi- sure necessarie per riportare l'infla- zione al 2% e noi lo faremo". Così la presidente della Bce, Lagarde, intervi- stata da un quotidiano spagnolo. A mar- zo è "molto probabile" un aumento del- lo 0,50% dei tassi d'interesse. "Come presidente della Bce devo concen- trarmi sul prendere le decisioni, e queste devono essere basate sui dati. Non abbiamo un tetto ai tassi, abbiamo l'obiettivo di portare l'inflazione al 2%.Posso dire che i tassi saliranno.Non vogliamo mettere in ginocchio economia"