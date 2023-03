18.40 Kiev:Mosca senza risorse in primavera L'economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra di aggressione in Ucraina dopo i prossimi tre mesi. Lo riporta Ukrinform, citando il capo dell'intelligence militare Ucraina, Budanov: "La Russia ha sprecato enormi quantità di risorse umane, armamenti e materiali, e la sua economia e la sua produzione non sono in grado di copri- re queste perdite". Inoltre, aggiunge Budanov, Mosca "ha cambiato la sua ca- tena di strumenti di guerra".