21.30 Xi: "Esercito forte per vincere guerre" "E' necessario rafforzare l'orientamen- to dell'industria, della scienza, della tecnologia della difesa per servire un esercito forte e vincere le guerre". Queste le parole del presidente cinese Xi Jinping alla riunione plenaria dell' Esercito popolare di liberazione. Consolidare e migliorare "le capacità strategiche integrate" è un requisito stabilito dal Partito Comunista, ha ag- giunto Xi rivolgendosi ai capi delle forze armate, vestito anch'egli in abi- to verde militare in qualità di coman- dante in capo delle forze armate.