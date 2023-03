23.02 Europa League, Roma ai quarti di finale Roma ai quarti di finale di Europa League grazie al pareggio 0-0 in casa della Real Sociedad. A San Sebastiàn, diventa decisivo il 2-0 giallorosso dell'andata all'Olimpico.Il Var annulla un gol a Smalling alla fine del primo tempo. Rui Patricio salva su Oyarzabal che poi coglie la traversa. In Conference League, nulla da fare per la Lazio che perde anche in casa degli olandesi dell'Az Alkmaar,dopo l'1-2 su- bito all'Olimpico. Anche in Olanda 2-1 per l'Az.Illude Felipe Anderson (21'), decidono Karlsson (28') e Pavlidis(62')