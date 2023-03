18.45 Mandato arresto Putin,Ue:è solo inizio "Con il mandato di arresto contro Putin ci troviamo di fronte a un'importante decisione di giustizia internazionale e per il popolo ucraino". Così l'alto rappresentante della poli- tica estera Ue, Borrel."Abbiamo sempre detto nell'Unione Europea che gli auto- ri dei crimini in Ucraina dovranno es- sere ritenuti responsabili: questo è solo l'inizio del processo", ha sotto- lineato."L'Ue sostiene il lavoro della Corte penale internazionale, non può esserci impunità", ha aggiunto.