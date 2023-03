19.05 Covid,Oms:sta diventando come influenza "Stiamo arrivando a un punto in cui si può guardare al Covid-19 nello stesso modo in cui guardiamo all'influenza stagionale, ovvero una minaccia per la salute, un virus che continuerà a ucci- dere,ma che non sconvolge la nostra so- cietà o i nostri sistemi ospedalieri". Così il capo dei programmi di emergenza dell'Oms,Ryan,parlando con giornalisti. Dal 13 febbraio al 12 marzo nel mondo ci sono stati 4,1mln di nuovi casi,-40% rispetto al mese prima,ma in Europa so- no cresciuti del 20%. I decessi sono -57% a livello globale, -26% in Europa.