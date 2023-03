21.50 Mandato arresto Putin, Zelensky esulta "La Corte penale internazionale ha e- messo un mandato di arresto per Putin. Una decisione storica,da cui partirà la responsabilità storica". Queste le pa- role di commento del presidente ucraino Zelensky al mandato di cattura per il presidente russo della Corte dell'Aja. "Sarebbe impossibile portare a termine un'operazione così criminale senza l' ordine del massimo leader dello Stato terrorista", ha detto Zelensky aggiun- gendo che deportare bambini in Russia è una "malvagia politica che inizia col primo funzionario di questo Stato".