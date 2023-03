9.48 Papa:Chiesa dialoga con contemporaneità Una Chiesa giovane e in rinnovamento "è interamente rivolta a Dio e nello stes- so tempo interamente rivolta verso l'u- manità, che incontra il mondo contempo- raneo (...) mettendo in atto buone pra- tiche di ospitalità, accoglienza, ri- conoscimento,integrazione dell'altro (...), che si prende cura della casa comune che è il creato". Così il Papa all'udienza di oggi. "Anche la Chiesa deve evangelizzare se stessa. Se non evangelizza se stessa rimane un pezzo di museo. La Chiesa ha bisogno di essere evangelizzata".