1.27 Hacker in azione con video pro Cospito Distributori di sigarette sotto attacco degli hacker solidali con il terrorista Alfredo Cospito. In varie parti d'Italia sul video delle macchinette sono comparse scritte come "Fuori Alfredo dal 41bis", mentre i pacchetti potevano essere acquistati a dieci centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Gli episodi sono segnalati, fra l'altro, a Napoli e a Pescara, in Sardegna e in Liguria. A quanto risulta i distributori automatici sono tutti dello stesso brand di sigarette.